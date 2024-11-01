Otra vez Montero...

Mi más sincero pésame a los familiares de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio en las costas de Huelva. Además, luchando contra el narcotráfico en las costas andaluzas. Merecen todo el respeto y que se asuman todas las responsabilidades, en el caso de que las investigaciones demuestren la escasez de medios idóneos para combatir a los narcos. Por otro lado, ¿para quién hace campaña realmente la señora María Jesús Montero?