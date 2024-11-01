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Otra vez Montero...

Mi más sincero pésame a los familiares de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio en las costas de Huelva. Además, luchando contra el narcotráfico en las costas andaluzas. Merecen todo el respeto y que se asuman todas las responsabilidades, en el caso de que las investigaciones demuestren la escasez de medios idóneos para combatir a los narcos. Por otro lado, ¿para quién hace campaña realmente la señora María Jesús Montero?

| etiquetas: elecciones , andalucía , 17m , montero , guardia civil , narcotráfico
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4 comentarios
1 1 5 K -36 actualidad
#2 Actualidadandalucia
microblogging muy lleno de contenido, es una viñeta, a veces una imagen dice más que mil palabras.
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#3 Cuchifrito *
#2 ¿Que es lo que dice la viñeta? ¿Que no fue un accidente laboral? Pues claro que lo fue, también una muerte en acto de servicio que les gusta más decirlo, como si fueran los únicos trabajadores que sirven a la sociedad.
Su trabajo es arriesgado (de los que están en primera línea, que hay muchos compañeros suyos que no están en puestos arriesgados) y estos accidentes son uno de ellos, igual que otros muchos trabajos lo son
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Sinfonico #1 Sinfonico
#0 Esto es microblogging
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#4 Edwin.r
El hostiazo que se va a pegar esta payasa va a ser épico.
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menéame