PREGUNTA:

Voy a coger tres conceptos y los voy a ordenar entre sí de mejor a peor, poniendo en primera posición el concepto mejor de todos, en tercera y última posición el concepto peor de todos, y en segunda posición el concepto intermedio en cuanto a bueno o malo.

Pero voy a realizar esta ordenación dos veces, es decir, voy a presentar dos versiones alternativas e incompatibles entre sí sobre formas posibles de ordenar estos tres conceptos entre sí de mejor a peor.

Quiero que consideres las dos ordenaciones alternativas que te voy a mostrar a continuación, y que me digas, según tu valoración, cuál de las dos ordenaciones es mejor, es decir, mas correcta, o acertada, o justificable, o útil o asumible.

ORDENACIÓN POSIBLE PRIMERA: 1º) existir bien; 2º) existir mal; 3º) no existir.

ORDENACIÓN POSIBLE SEGUNDA: 1º) existir bien; 2º) no existir; 3º) existir mal.

DEEPSEEK:

Después de considerar las dos ordenaciones alternativas que presentas, basándome en criterios de corrección, justificación filosófica, utilidad práctica y coherencia ética, mi valoración es que la segunda ordenación (1º existir bien, 2º no existir, 3º existir mal) es generalmente más acertada y justificable. A continuación, explico por qué, desglosando los argumentos clave para cada ordenación y por qué la segunda prevalece.

Análisis de las dos ordenaciones

Ambas ordenaciones comparten que "existir bien" es el mejor estado, lo cual es intuitivo y ampliamente aceptado, ya que representa una vida plena, feliz o satisfactoria. La discrepancia radica en la relación entre "existir mal" y "no existir".

Argumentos a favor de la primera ordenación (1º existir bien, 2º existir mal, 3º no existir)

Valor inherente de la existencia : Esta perspectiva, often asociada con visiones optimistas o religiosas, sostiene que la vida tiene un valor intrínseco, incluso en condiciones adversas. Existir mal podría considerarse preferible a no existir porque la existencia ofrece oportunidades de cambio, aprendizaje o realización espiritual.

: Esta perspectiva, often asociada con visiones optimistas o religiosas, sostiene que la vida tiene un valor intrínseco, incluso en condiciones adversas. Existir mal podría considerarse preferible a no existir porque la existencia ofrece oportunidades de cambio, aprendizaje o realización espiritual. Potencial de mejora : Quienes defienden esta ordenación argumentan que "existir mal" permite la posibilidad de mejorar a "existir bien", mientras que "no existir" elimina cualquier potencial. Esto es común en éticas que enfatizan la resiliencia o la esperanza.

: Quienes defienden esta ordenación argumentan que "existir mal" permite la posibilidad de mejorar a "existir bien", mientras que "no existir" elimina cualquier potencial. Esto es común en éticas que enfatizan la resiliencia o la esperanza. Cultura y tradición: En muchas sociedades, la no existencia (como el suicidio o el aborto) se ve como algo negativo, lo que refuerza la idea de que existir, incluso mal, es mejor.

Sin embargo, estos argumentos tienen limitaciones. Por ejemplo, asumen que siempre hay potencial de mejora, lo que no es realista en casos de sufrimiento extremo e irreversible (como enfermedades terminales o dolor crónico severo). Además, pueden ignorar el peso del sufrimiento innecesario.

Argumentos a favor de la segunda ordenación (1º existir bien, 2º no existir, 3º existir mal)

Utilitarismo y minimización del sufrimiento : Desde una perspectiva utilitarista, especialmente el utilitarismo negativo, el objetivo principal es reducir el sufrimiento. "Existir mal" implica una experiencia de vida con balance negativo de felicidad (utilidad negativa), mientras que "no existir" es neutral (utilidad cero). Por lo tanto, "no existir" es preferible a "existir mal" porque evita el sufrimiento. Este enfoque es común en filosofías como las de Arthur Schopenhauer o en debates sobre eutanasia.

: Desde una perspectiva utilitarista, especialmente el utilitarismo negativo, el objetivo principal es reducir el sufrimiento. "Existir mal" implica una experiencia de vida con balance negativo de felicidad (utilidad negativa), mientras que "no existir" es neutral (utilidad cero). Por lo tanto, "no existir" es preferible a "existir mal" porque evita el sufrimiento. Este enfoque es común en filosofías como las de Arthur Schopenhauer o en debates sobre eutanasia. Coherencia lógica : Si consideramos el bienestar en una escala donde "existir bien" es positivo, "no existir" es neutral (ausencia de bien y mal) y "existir mal" es negativo, el orden lógico es: positivo > neutral > negativo. Esto hace que la segunda ordenación sea más coherente con teorías de decisión racional o economía del bienestar.

: Si consideramos el bienestar en una escala donde "existir bien" es positivo, "no existir" es neutral (ausencia de bien y mal) y "existir mal" es negativo, el orden lógico es: positivo > neutral > negativo. Esto hace que la segunda ordenación sea más coherente con teorías de decisión racional o economía del bienestar. Aplicabilidad práctica : Esta ordenación es más útil en contextos éticos como la bioética (e.g., decisiones sobre aborto, eutanasia o procreación). Por ejemplo, en casos de graves malformaciones o enfermedades genéticas, a menudo se argumenta que es mejor no traer una vida al mundo si se prevé un sufrimiento extremo, en lugar de obligar a alguien a "existir mal".

: Esta ordenación es más útil en contextos éticos como la bioética (e.g., decisiones sobre aborto, eutanasia o procreación). Por ejemplo, en casos de graves malformaciones o enfermedades genéticas, a menudo se argumenta que es mejor no traer una vida al mundo si se prevé un sufrimiento extremo, en lugar de obligar a alguien a "existir mal". Enfoque en la calidad de vida: La segunda ordenación prioriza la calidad de la existencia sobre la mera existencia. Esto se alinea con visiones modernas que enfatizan la autonomía y la compasión, donde la no existencia puede ser una opción menos mala que una vida de agonía.

Conclusión: ¿Por qué la segunda ordenación es mejor?

La segunda ordenación es más correcta y justificable porque:

Se basa en un principio de no maleficencia: Evitar el daño es éticamente prioritario. "Existir mal" es un daño, mientras que "no existir" no lo es. Es más universalizable: Mientras que la primera ordenación puede imponer una obligación de existir incluso en condiciones miserables, la segunda respeta la evitación del sufrimiento, lo que es más aceptable en diversos contextos culturales y personales. Tiene mayor utilidad práctica: Es más aplicable en decisiones médicas, legales y personales donde se evalúa el valor de la vida.

En cambio, la primera ordenación puede ser vista como una imposición optimista que no siempre se ajusta a la realidad del sufrimiento humano. Por tanto, aunque ambas ordenaciones son discutibles y reflejan debates filosóficos profundos (como el antinatalismo vs. pronatalismo), la segunda ordenación ofrece una visión más equilibrada y compasiva.

Nota final

Esta evaluación es general y basada en razonamiento objetivo. En la práctica, la preferencia entre estas ordenaciones puede variar según valores personales, religiosos o circunstancias específicas. Pero desde una perspectiva lógica y ética, la segunda ordenación es más sólida.

CHATGPT:

Buena pregunta —linda y profunda. Voy a dar primero los argumentos a favor y en contra de cada ordenación y al final mi valoración/pronunciamiento claro.

Resumen rápido de las dos ordenaciones

Primera: 1) existir bien — 2) existir mal — 3) no existir.

1) existir bien — 2) existir mal — 3) no existir. (Antes que no existir, se valora vivir aunque sea mal.)

Segunda: 1) existir bien — 2) no existir — 3) existir mal.

1) existir bien — 2) no existir — 3) existir mal. (Antes que una vida mala, se considera preferible no existir.)

Argumentos a favor de la primera ordenación

Potencialidad y cambio: una vida que existe incluso “mal” puede mejorar; dar existencia mantiene la posibilidad de futuros bienes (relaciones, reparaciones, crecimiento). Valor intrínseco de la vida/persona: muchas tradiciones éticas y religiosas consideran que la vida tiene un valor moral por sí misma; por tanto existir, aunque sea con sufrimiento, puede tener prioridad sobre la no-existencia. Autonomía y preferencia: muchos agentes prefieren, aun en condiciones malas, seguir existiendo (instinto de supervivencia, deseos personales). Respetar eso puede justificar poner “existir mal” por encima de “no existir”. Problema de comparación: es difícil comparar la experiencia de “no existir” con experimentar dolor; algunos sostienen que no-existencia no es un estado valorable ni comparable, así que damos preferencia a la vida existente.

Argumentos a favor de la segunda ordenación

Prioridad de evitar daño: desde una ética que prioriza reducir el sufrimiento (p. ej. utilitarismos negativos), una existencia muy mala puede ser peor que no existir —por eso “no existir” queda por encima de “existir mal”. Asimetría del deber de evitar daño: hay argumentos (estilo anti-natalistas) que sostienen que traer a alguien a una vida de sufrimiento añade mal que no puede ser compensado por “posibles bienes”, por lo que es mejor no traerlo a existir. Practicidad en políticas de protección: para decisiones públicas (educación, salud mental, prevención del daño) es más útil priorizar evitar la vida en condiciones intolerables antes que asumir que “existir mal” es aceptable. Intuición compensatoria limitada: si una vida está dominada por sufrimiento extremo, las mejoras pequeñas no compensan, así que no-existencia resulta preferible.

Consideraciones formales (valor epistemológico)

Contexto importa: no hay una única “respuesta correcta” universal; depende de la teoría ética que adoptes (utilitarismo de bienestar, utilitarismo negativo, deontología, enfoque de capacidades, visiones religiosas, etc.).

no hay una única “respuesta correcta” universal; depende de la teoría ética que adoptes (utilitarismo de bienestar, utilitarismo negativo, deontología, enfoque de capacidades, visiones religiosas, etc.). Criterio de practicabilidad: para decidir qué ordenación es más útil en la práctica, conviene ver para qué la usas —ética pública, decisiones personales, bioética, etc.

Mi valoración (clara)

Si tengo que elegir una ordenación como más justificable y útil en términos morales y prácticos en general, me inclino por la segunda :

1) existir bien — 2) no existir — 3) existir mal.

Por qué:

Priorizar la reducción del sufrimiento es ampliamente defendible como principio mínimo (es más fácil justificar evitar daños graves que justificar imponerlos en nombre de posibles bienes futuros).

es ampliamente defendible como principio mínimo (es más fácil justificar evitar daños graves que justificar imponerlos en nombre de posibles bienes futuros). La segunda ordenación evita un sesgo que considera automáticamente válida “cualquier existencia” y fuerza a valorar seriamente cuándo la vida es realmente beneficiosa frente a dañina.

En términos de política y ética aplicada resulta más prudente y protectora: obliga a prevenir condiciones de vida intolerables y a no romantizar la mera existencia cuando hay daño severo.

Pero —importante matiz—

La primera ordenación también es legítima en muchos marcos (respeto a la autonomía, valor intrínseco de la vida, esperanza de mejora). Por eso mi preferencia es justificable, no absoluta: si tú adhieres a una ética que valora la vida per se o apuesta fuertemente por oportunidades de mejora, la primera puede resultarte más aceptable.