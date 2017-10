Otra denuncia contra el Gobierno por incumplir las legislaciones española y europea

El IIDMA pide en su demanda -que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo- "la nulidad de pleno derecho del Plan Nacional de Transición". Este Plan afecta a 29 plantas de combustión. De ellas, 21 son centrales térmicas de carbón, que están emitiendo actualmente altos niveles de NOx, SO 2 y partículas. Pues bien, según el Instituto IDMA, el Ejecutivo está obligado a realizar una Evaluación Ambiental Estratégica en estos casos y, sin embargo, "no lo ha hecho, por lo que el Plan no cumple con la ley".