Otra animalada

El recurso de amparo está para defender y no para castigar. No se puede interponer un recurso de amparo con el argumento de que el juez de lo contencioso-electoral debería haber castigado a Puigdemont,impidiéndole presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo,y no lo ha hecho. No se le puede pedir al Tribunal Constitucional que castigue,porque el poder judicial no lo ha hecho. Esto forma parte del abecé de la Justicia Constitucional. Es inconcebible que alguien que aspira a ser presidente del Gobierno haga una exhibición tan impúdica..