Otegi advirtió de que habría una fiesta por cada preso si no hay un cambio en materia penitenciaria [Hemeroteca]

Otegi dice que mientras no haya cambio en materia penitenciaria, «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos. No se puede prohibir a quién podemos abrazar». Arnaldo Otegi, ha avisado de que la izquierda abertzale no acepta que le digan si puede o no hacer recibimientos a presos de ETA que salen de prisión, si no se da «una solución constructiva» en materia penitenciaria, y ha asegurado que «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos». «No estamos dispuestos a que nos digan a quién podemos recibir ni a quién podemos abrazar».