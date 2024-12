La OTAN pide un "buen acuerdo" de paz para Ucrania: "No podemos tener a Kim Jong Un, Xi Jinping y a otros celebrando"

No, el acuerdo de paz para Ucrania no está cerca. Pero cuando este se alcance, no puede ser un pacto que vaya a favor de Rusia. Esa es la premisa en la que ha insistido este martes la OTAN a través de su secretario general, Mark Rutte. "En el momento en el que lleguemos a un acuerdo sobre Ucrania, tiene que ser un buen acuerdo. No podemos tener a Kim Jong Un, Xi Jinping y a otros celebrando un mal acuerdo, esto puede dar ideas a otros. Es crucial para la seguridad no solo en Europa sino en Estados Unidos y el Indo-Pacífico"