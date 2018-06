El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que la alianza no defenderá a Israel en caso de un ataque de Irán. "Israel es nuestro socio, pero no es miembro de la OTAN. La garantía de seguridad del Artículo 5 no se aplica a Israel", ha indicado Stoltenberg en una entrevista para el periódico alemán Der Spiegel.