OSKAR MATUTE: "Pretenden plantarnos como sujetos crueles de una organización violenta y delictiva"  

Oskar Matute nos explica porqué desde EH Bildu han decidido no dar cancha ni contestar a los desinformadores del 'Sindicato del Bulo' como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. Nos ha contado sus experiencias con ellos y el odio que sufre en las calles cuando le persiguen o insultan por las calles de Madrid.
"Estos son los 7 etarras que han renunciado a las listas de Bildu y los otros 37 colaboradores de ETA que siguen en la carrera del 28-M"
Tenemos memoria, no todos, pero si muchos españoles. Igual que no hay que olvidar que ETA no se rindió, a ETA se le acorralo policialmente hasta desactivarla, gracias fundamentalmente a la guardia civil, no a la política ni a la izquierda abertzale.
Hasta el m,undo tiene mas decencia que tu (y mira que es decir)
ETA se rinde: entrega 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, miles de detonadores y munición
