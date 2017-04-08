edición general
OSKAR MATUTE: "Pretenden plantarnos como sujetos crueles de una organización violenta y delictiva"  

Oskar Matute nos explica porqué desde EH Bildu han decidido no dar cancha ni contestar a los desinformadores del 'Sindicato del Bulo' como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. Nos ha contado sus experiencias con ellos y el odio que sufre en las calles cuando le persiguen o insultan por las calles de Madrid.

Veelicus #1 Veelicus
Pues tendria que denunciarlos a todos, a esa gentuza se les caen las pulseritas en cuanto les tocan el bolsillo
vicvic #2 vicvic *
Todos no, pero más de los deseables si había/hay, ¿o esto también es un "bulo"?
www.20minutos.es/noticia/5126628/0/eh-bildu-incluye-en-sus-listas-muni
"Estos son los 7 etarras que han renunciado a las listas de Bildu y los otros 37 colaboradores de ETA que siguen en la carrera del 28-M"

Tenemos memoria, no todos, pero si muchos españoles. Igual que no hay que olvidar que ETA no se rindió, a ETA se le acorralo policialmente hasta desactivarla, gracias fundamentalmente a la guardia civil, no a la política ni a la izquierda abertzale.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#2 "Igual que no hay que olvidar que ETA no se rindió"
:shit: :shit: :shit:

Hasta el m,undo tiene mas decencia que tu (y mira que es decir)

ETA se rinde: entrega 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, miles de detonadores y munición
www.elmundo.es/espana/2017/04/08/58e7fa00468aeb575e8b4597.html
