El oscuro secreto del champán francés: migrantes explotados y sin techo para recoger la uva de los vinicultores de lujo

Los trabajadores del sector del champán en Francia están mal pagados y se ven obligados a dormir a la intemperie y robar comida a los vecinos para no pasar hambre, asegura una investigación publicada por The Guardian. Los trabajadores procedentes de África occidental y Europa oriental de la ciudad francesa de Épernay –sede de algunas de las marcas de champán más lujosas y caras del mundo, como Moët & Chandon y Mercier– afirman que los viñedos no les pagan por su trabajo o les pagan menos de lo que les corresponde por ley.