La oscura y tortuosa historia de la Porta de la Mar, el monumento que no es monumento

Un monumento que no está incluido en ningún catálogo, pero que tampoco ha sido desmontado atendiendo a la Ley de Memoria Histórica porque ya no es un monumento fascista. De hecho, por no ser, no es ni monumento. Ahora es “una recreación histórica”. Desmontada piedra a piedra en los inicios de 1993 para poder acometer las obras del metro, no fue hasta verano de 1996 que regresó a su emplazamiento. Convertida en una rotonda, sin consideración de monumento, técnicamente es sólo una rotonda.