La oscura teoría que afirma que la canción de Megara en "Hércules" habla de acoso  

Una fan de Disney encontró un detalle bastante inquietante en la canción 'I Won’t Say I’m in Love' que Megara canta junto con las musas en la película de 'Hércules'. Ella habría descubierto mensajes ocultos durante la escena de la canción. En concreto señaló que esas estatuas no muestran escenas de amor, sino que muestran horribles escenas de agresiones sexuales. Después de las declaraciones de la chica el video se hizo viral. Otras personas no podían creerse que durante tantos años nadie no se hubiera dado cuenta de un detalle tan oscuro