La oscura razón por la que un sacerdote católico no puede tener hijos

Desde Abraham hasta Moisés, todos los grandes de las tres religiones abrahámicas han tenido esposas e hijos. Sin embargo, si los iconos religiosos del pasado tuvieron o no descendencia no nos importa demasiado, no nos importa del todo, pero si es la propia Iglesia quien continúa empeñada en que un hombre debe formar una familia y tener descendencia es necesario preguntar, ¿por qué a los sacerdotes católicos ─aludiendo a su calidad de hombres─ se les prohíbe tener hijos?