El Óscar de los Juegos de Mesa: Spiel des Jahres

"El mundillo de los juegos de mesa no está exento de esta fiebre por premiar y reconocer a los mejores. Hoy hablaremos del mayor de todos los premios (...) fue creado en 1979, la idea era forzar a los creadores a diseñar juegos cada vez mejores en calidad (...) Algunos de mis amigos me habrán escuchado decir esta desafortunada frase: “El Kinderspiel es para niños de 6 años, el Spiel es para niños de 8 años y el Kennerspiel es para niños de 10 años”. Durante la lectura para escribir este blog me di cuenta de mi error".