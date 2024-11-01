Los Oscar se divorcian de la TV y se emitirán en YouTube a partir de 2029

En un movimiento absolutamente sísmico en la industria del entretenimiento los Oscar abandonarán la cadena ABC, la que llevaba siendo su casa desde hace varias décadas, para retransmitirse a través de YouTube (gratis y en todo el mundo) a partir del año 2029. Hasta entonces los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood seguirán emitiéndose en la ABC.