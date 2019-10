El artista que ha revolucionado el mundo del pop independiente y la canción de autor en los últimos tiempos interpretó algunos de los temas de su último disco “Voces del extremo”, para los oyentes de Oh! My LOL (...). En su propuesta no es extraño encontrar géneros tan dispares como el rock, el flamenco o la electrónica. Lo que nunca falta son alusiones directas y mensajes incómodos como esta canción. Un auténtico dardo envenenado.