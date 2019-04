La ortografía es el nuevo sexy, ser un "grammar nazi" es la nueva selección natural del ser humano

Escribir bien es sexy. Producto de las RR SS la gente expone día a día sus conocimientos ortográficos. Confundir haber con a ver, juntar letras, escribir con abreviaturas, todo te define y no está de moda, no es cool y no es sexy. Internet, las RRSS, las aplicaciones instantáneas de mensajería… han hecho estragos con la ortografía. El primer atentado vino de la mano de los SMS: escribir correctamente podía incluso triplicar el coste de un mensaje. La mayoría de alfabetos con los que funcionaban los móviles no reconocía algunas letras con tilde.