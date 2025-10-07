Orquesta Filarmónica de Lima, Canto de navaja, Ofrecen concierto con lo mejor de El barbero de Sevilla

07/10/2025 La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá su sexto concierto de la Temporada 2025 el miércoles 29 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Mario Vargas Llosa. Con la dirección del maestro italiano Lorenzo Tazzieri, la agrupación interpretará Un barbero a la italiana, una selección de los momentos más emblemáticos de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. El programa propone un recorrido por las arias, dúos e intermedios más reconocibles de la ópera, entre ellos la obertura inicial, el célebre Largo al factotum, de Fígaro; Un