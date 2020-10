Oriol Mitjà asegura que Fernando Simon no da “la talla” para gestionar la pandemia

El infectólogo del Hospital de Can Ruti de Badalona Oriol Mitjà, ha criticado este martes la gestión de la pandemia que está haciendo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. ”No se le cuestiona que sea una buena persona y un buen orador, pero ha quedado patente que no tiene las habilidades para gestionar una pandemia. No tiene el currículum para hacer esto, no da la talla. No tiene especialidad MIR, no tiene doctorado, no tiene publicaciones relevantes".