Oriol Mitjà aprieta a Illa y revela una conversación con Zapatero

"Un expresidente del PSOE [Zapatero] me confesó que Salvador Illa estaba fracasando en la gestión de la crisis", explica Mitjà. Ante esta situación, Mitjà se propuso asesorar a Illa, pero no recibió ninguna respuesta. "Ofrecimos ayuda y no escucharon. La gestión ha resultado con una mortalidad 10 veces más que en muchos países. El 14-F el ciudadano puede castigar a quien ha gestionado mal", ha indicado.