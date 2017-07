El origen de Wonder Woman: Nueva película basada en la relación poliamorosa de su creador

Durante los últimos meses Wonder Woman ha estado fuerte en la opinión pública gracias al estreno de la película protagonizada por Gal Gadot que ha sido un éxito de taquilla. Sin embargo, la historia no ha sido completamente contada hasta ahora. Acaban de estrenar el primer tráiler de “Professor Marston and the Wonder Women”, un nuevo film dirigido por Angela Robinson, lesbiana que ha enfocado su carrera desarrollando todos sus proyectos con la cuestión homosexual como tema principal.