El origen de la sangre azul de los reyes y los aristócratas

(Real Fábrica de Cristales de la Granja) Cuando se dice que alguien es de sangre azul, se indica que es de la nobleza, cuando menos, y no es raro que se restrinja el uso de la expresión a las referencias a los reyes. Hay varias explicaciones al dicho, lo que ya demuestra que no hay una teoría probada con seguridad y sin dudas. Hoy he conocido una nueva explicación, y la dejaré aquí escrita para que sea todavía más complejo determinar el origen exacto del dicho.