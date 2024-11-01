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Clérigos en Irán dictaminaron: «La obtención de armas nucleares es una “necesidad religiosa”

Agencia AJN.- Clérigos de alto rango en Irán otorgaron respaldo religioso a la postura según la cual la obtención de armas nucleares se ha convertido en una “necesidad islámica (sharía)” para la defensa del islam y del régimen, según se informó esta noche. Altos clérigos de Irán, de las ciudades de Qom y Mashhad, encabezados por el ayatolá Ahmad Alam al-Hoda, representante del líder supremo en Mashhad y miembro de la Asamblea de Expertos, promueven ahora abiertamente esta retórica religiosa

| etiquetas: otan , , guerra , , iran , , naranjito , nuclear , atómica
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4 comentarios
1 0 5 K -46 actualidad
DDJ #1 DDJ
¿Huele a propaganda pro yanki? Me ha venido un tufillo no sé de dónde ?(
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frankiegth #3 frankiegth *
#1. La acabo de votar bulo. No merece menos.

#2. El mundo actual no aceptaría esa barbaridad en modo alguno.
1 K 37
Pertinax #4 Pertinax
#1 Todo lo que tenga que ver con teocracias es ilegal, es inmoral, o engorda. Salvo los velos de la monjas españolas, que sirven de excusa para todo.
1 K 32
Supercinexin #2 Supercinexin *
Llegan tarde. Yo creo de hecho que se van a comer un pepino nuclear por culpa de no tener uno ellos. Es una de las poquísimas salidas que USrael tiene a esta guerra. Y son asesinos de masas, no les temblará el pulso en arrasar dos o tres ciudades iraníes y ventilarse de golpe a 10 millones de personas. Son demonios, van a dormir no igual, sino mejor.
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