Clérigos en Irán dictaminaron: «La obtención de armas nucleares es una “necesidad religiosa”

Agencia AJN.- Clérigos de alto rango en Irán otorgaron respaldo religioso a la postura según la cual la obtención de armas nucleares se ha convertido en una “necesidad islámica (sharía)” para la defensa del islam y del régimen, según se informó esta noche. Altos clérigos de Irán, de las ciudades de Qom y Mashhad, encabezados por el ayatolá Ahmad Alam al-Hoda, representante del líder supremo en Mashhad y miembro de la Asamblea de Expertos, promueven ahora abiertamente esta retórica religiosa