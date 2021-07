El órgano rector del Partido Laborista acuerda proscribir Socialist Appeal y otros tres grupos [EN]

El órgano rector laborista acordó proscribir cuatro grupos: Socialist Appeal, Labor in Exile Network, Labor Against the Witchhunt y Resist, en una medida que podría provocar la expulsión automática de al menos 1.000 miembros del partido. El comité ejecutivo nacional aprobó el documento de proscripciones hoy, después de enmendarlo para especificar que las decisiones tomadas por la mesa que se está estableciendo para considerar posibles prohibiciones de otros grupos deberán ser ratificadas por el NEC.