Los organizadores de la rave de Albacete se podrían enfrentar a sanciones por diversos delitos

Entre los posibles delitos destacan los de carácter medioambiental, ya que el entorno es una zona de especial protección de aves (ZEPA). También se podría haber infringido la ley de espectáculos, al tratarse de un evento no autorizado ni comunicado, y se apunta a un posible tráfico de drogas. El principal riesgo identificado son las condiciones meteorológicas, ya que los asistentes se encuentran en el vaso del pantano, y en caso de lluvia la zona podría convertirse en una trampa.