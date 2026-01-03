edición general
1 meneos
3 clics

Los organizadores de la rave de Albacete se podrían enfrentar a sanciones por diversos delitos

Entre los posibles delitos destacan los de carácter medioambiental, ya que el entorno es una zona de especial protección de aves (ZEPA). También se podría haber infringido la ley de espectáculos, al tratarse de un evento no autorizado ni comunicado, y se apunta a un posible tráfico de drogas. El principal riesgo identificado son las condiciones meteorológicas, ya que los asistentes se encuentran en el vaso del pantano, y en caso de lluvia la zona podría convertirse en una trampa.

| etiquetas: rave , albacete , delitos
1 0 0 K 11 actualidad
8 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
sotillo #1 sotillo *
Si es que estos chicos tienen que cambiar lo de rave por romería y se acaban sus problemas
2 K 29
#5 petal
#1 a la romería van algunos políticos, así que está permitido.
0 K 15
sotillo #8 sotillo
#5 Y curas pero no falta la música el alcohol y las drogas, además te ponen servicios gratuitos y limpian toda la mierda que dejan sin que la organización pague un duro
0 K 10
Feindesland #4 Feindesland
Que expliquen donde mean y cagan todas esas personas...
0 K 20
#6 petal *
#4 se comen sus propias cacas y se beben los meados de otros. :-D
1 K 35
Feindesland #7 Feindesland
#6 No lo descarto... Peor me parece improbable. ;)
0 K 20
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
¿Eran autóctonos? Me da que no. Así que...
0 K 12
sotillo #3 sotillo
#2 Son turistas que es lo más sagrado del país
1 K 25

menéame