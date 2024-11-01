Organizaciones advierten que las agresiones a personas LGTBI+ se han triplicado en dos años y piden un pacto de Estado

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha instalado ante el Congreso en Madrid una lona reivindicativa para pedir a los diputados que voten a favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.
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El auge del progresismo hizo salir del armario a quienes querían poder amar a quienes quisiesen y consintiesen.
Ahora son los violentos los que salen del armario.