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Organizaciones advierten que las agresiones a personas LGTBI+ se han triplicado en dos años y piden un pacto de Estado

Organizaciones advierten que las agresiones a personas LGTBI+ se han triplicado en dos años y piden un pacto de Estado

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha instalado ante el Congreso en Madrid una lona reivindicativa para pedir a los diputados que voten a favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

| etiquetas: homofobia , agresiones , lgtbiq+ , pacto de estado
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3 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Según Vox sería violencia intranacional.
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Que te metas en los comentarios a la noticia y los voxquimanos de mierda le echen la culpa a los inmigrantes tiene una puta guasa que pa qué.
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Ludovicio #3 Ludovicio
Y esto es lo que pasa cuando se crece la extrema derecha.

El auge del progresismo hizo salir del armario a quienes querían poder amar a quienes quisiesen y consintiesen.

Ahora son los violentos los que salen del armario.
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menéame