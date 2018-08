Organismos poco conocidos que regulan nuestras vidas en favor del “mercado”

La CNMC es hija de la política neoliberal consistente en ir creando no solo en España, sino auspiciados por la UE e impulsados por los Tratados de Libre Comercio, de organismos de arbitraje con fuerza de tribunales, pero no compuestos por jueces y sometidos al poder judicial,sino de carácter público-privado y ajenos a la disciplina de las leyes nacionales a “poca ropa” le afectan las leyes,pero a las grandes multinacionales no. ¿Luego cuál es su objetivo? Destruir toda normativa democrática, las leyes que defienden el empleo digno..