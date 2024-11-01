edición general
La Oreja de Van Gogh vuelve al escenario musical confirmando el regreso de Amaia Montero

Los rumores han terminado por confirmarse. Tras la salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh ha anunciado este miércoles el regreso oficial de Amaia Montero y, por consiguiente, su vuelta a los escenarios musicales por todo lo alto. No obstante, el comunicado urgente que ha lanzado la banda implica una importante baja en sus filas: Pablo Benegas, guitarrista y fundador del grupo, no formará parte de esta nueva etapa.

Laro__ #1 Laro__
Y a tu regreso, estaré lejos
Entre los versos de algún tango
Porque este corazón sincero
Murió en su muñeca de trapo
mariKarmo #3 mariKarmo *
Ayer se les fue el guitarrista.

Lástima de grupo, se han acabado convirtiendo en un meme.
#2 trasparente
A ver si no vuelve a descarrilar.
