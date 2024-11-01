La Oreja de Van Gogh vuelve al escenario musical confirmando el regreso de Amaia Montero

Los rumores han terminado por confirmarse. Tras la salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh ha anunciado este miércoles el regreso oficial de Amaia Montero y, por consiguiente, su vuelta a los escenarios musicales por todo lo alto. No obstante, el comunicado urgente que ha lanzado la banda implica una importante baja en sus filas: Pablo Benegas, guitarrista y fundador del grupo, no formará parte de esta nueva etapa.