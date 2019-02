Ordinarias, poco sensuales y poco señoras

"Ordinarias, poco femeninas, poco sensuales, poco señoras, no muy agraciadas, poco (nada) lógicas, tremendamente torponas, extremadamente atrevidas, excesivamente ¿valientes? (cuando se unen, si no, no)". Así es como la presidenta de Vox en Albacete, Rosario Velasco Hernández, definía hace pocos días a las feministas ‑"movimiento feminazi", según ella‑ en su perfil personal de Twitter. Una publicación, con fecha del pasado 15 de enero, que ahora Velasco ha eliminado de su cuenta en esta red social...