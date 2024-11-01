Ordenan repetir un juicio después de que una jueza de Córdoba sentencie que llamar a tu expareja 100 veces en un día no es acoso

La Audiencia tacha la absolución de "irracional" e "inconsistente" pese a las pruebas y a que la propia magistrada reconoció como cierto que el hombre dirigió a la mujer expresiones humillantes y denigratorias
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Está mujer tendría que estar inhabilitada para ejercer como jueza después de algo así.
Pues vete a cagar hombre.
No tu #0, el medio.
Es fácil encontar soluciones a problemas ajenos
A no ser que tenga muchos números el tarado del novio... no sé.