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Ordenan repetir un juicio después de que una jueza de Córdoba sentencie que llamar a tu expareja 100 veces en un día no es acoso

Ordenan repetir un juicio después de que una jueza de Córdoba sentencie que llamar a tu expareja 100 veces en un día no es acoso

La Audiencia tacha la absolución de "irracional" e "inconsistente" pese a las pruebas y a que la propia magistrada reconoció como cierto que el hombre dirigió a la mujer expresiones humillantes y denigratorias

| etiquetas: córdoba , jueza , sentencia , repetición juicio
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Eukherio
Ya, se repite el juicio con otro juez y a la jueza no le pasa absolutamente nada y vuelve a hacer una parecida en unos meses. La historia de siempre.
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zentropia #11 zentropia
#2 si tu ex te llama 100 veces en un dia y te insulta, te esta acosando?
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Dramaba #1 Dramaba
Joder, de dónde coño sacan este tipo de jueces!! :wall:
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#3 Dedalos *
Y luego nos preguntamos por qué los jueces se creen impunes: es que lo son.

Está mujer tendría que estar inhabilitada para ejercer como jueza después de algo así.
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ombresaco #9 ombresaco *
#3 en primer tiro, eso parece, porque como dice #5 se puede bloquear. Pero también como le respondo en #7, podria haber muchas circunstancias. Por un par de párrafos es muy difícil sacar ninguna conclusión.
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#6 MAJASTRABU
Me trago el muro de cookies, me trago un anuncio y encima, al final, para leerlo entero tengo que ser un suscriptor o esperar 24h.

Pues vete a cagar hombre.
No tu #0, el medio.
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Mediorco #10 Mediorco
Es que la quería mucho.
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Chusticia4all #8 Chusticia4all
No entiendo tu punto de vista. Tambien puestos a suponer el hombre es posible que tuviera una crisis de ansiedad
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#13 CuiProdestHocBellum
La justicia española es un chiste, un meme. Un juez se puede cagar en la ley, el procedimiento, el sentido común y las costumbres... Y no le pasará NADA. Atado y bien atado.
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Chusticia4all #5 Chusticia4all
Sinceramednte pienso que no lo es, si te molesta que te llamen bloqueas y ya
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ombresaco #7 ombresaco
#5 cada caso tiene mucha intrahistoria, que aquí no se detalla. Quizas tienen o tenían temas pendiestes que tratar (alquiler o venta de vivienda, vehiculo), o custodia compartida de hijos.

Es fácil encontar soluciones a problemas ajenos
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#4 Comorr
Y la alineación parental de mujeres no existe. Puestos a legislar tonterías eliminemos el desempleo por ley o las listas de espera
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Fran_Ramos #12 Fran_Ramos
¿No se puede bloquear la llamada?

A no ser que tenga muchos números el tarado del novio... no sé.
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menéame