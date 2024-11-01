El ordenador cuántico de Google: Willow y Quantum Echoes | Quantum FM #15 con Sergio Boixo

¿Es el ordenador cuántico una realidad inmediata? En este episodio hablamos con Sergio Boixo, uno de los científicos de Google Quantum AI, sobre los avances más recientes en computación cuántica. Hablamos con él sobre su trayectoria, qué significa realmente la supremacía cuántica y en dónde se encuentra Google en esta carrera por el ordenador cuántico.