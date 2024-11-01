El ordenador cuántico de Google: Willow y Quantum Echoes | Quantum FM #15 con Sergio Boixo

¿Es el ordenador cuántico una realidad inmediata? En este episodio hablamos con Sergio Boixo, uno de los científicos de Google Quantum AI, sobre los avances más recientes en computación cuántica. Hablamos con él sobre su trayectoria, qué significa realmente la supremacía cuántica y en dónde se encuentra Google en esta carrera por el ordenador cuántico.
Avance Reciente de Google (Antes de la Entrevista),"Google anuncia el desarrollo del primer algoritmo cuántico que ofrece una ventaja verificable sobre los superordenadores clásicos, siendo 13.000 veces más rápido. Este algoritmo, ejecutado en el chip Willow, tiene la aplicación práctica de caracterizar con precisión la estructura de las moléculas, esencial para diseñar baterías y medicamentos.","[01:01:00], [03:17:00], [03:44:00]"
