Orden ejecutiva del Gobernador de Nueva York para obligar a llevar mascarilla en público [en]

La orden ejecutiva, entrará en vigor el sábado, obligará a todos los neoyorquinos a usar máscarillas en público cuando no puedan mantener el distanciamiento social. Obligará a todos a cubrirse la boca y la nariz cuando no puedan practicar el distanciamiento social en las aceras, en los supermercados o en el transporte público. Los infractores de la orden pueden enfrentar una sanción civil. Cuomo dijo: "Tu no tienes derecho a infectarme". El miércoles, Maryland emitió una orden ejecutiva similar.