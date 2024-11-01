edición general
Un opositor ibicenco gana una plaza fija en Santa Eulària y renuncia a ella por no poder pagar un alquiler en su propia isla

Ganó el proceso selectivo con el número uno, y comenzó en julio la búsqueda de vivienda. Las pocas opciones que encontraba eran inviables para un sueldo aproximado de 1.500€ mensuales. “Prácticamente irme a Ibiza me salía a pagar”, ni siquiera compartiendo piso la ecuación cerraba. Quedaba una decisión amarga, aceptar un puesto fijo de por vida en su isla natal sin tener dónde vivir, o quedarse en Mallorca apoyado en la familia donde al menos tiene red para subsistir. "No podía simplemente vivir en un coche. No lo hubiera soportado".

3 comentarios
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ibiza ya no es para nosotros, es de los guiris.
#3 chavi
Pedir una excedencia por si las moscas en el futuro y a otra cosa.
