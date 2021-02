Las oposiciones judiciales durante el franquismo

Que todas las funciones que hoy asume el CGPJ, que no existía, durante el franquismo correspondían al Ministerio de Justicia. O sea controlaba el proceso de selección de los jueces. Que no se sabe de ningún Juez profesional, Catedrático de Universidad o Abogado que hubiese sido asesinado, exiliado, depurado, inhabilitado, etc. fuera nombrado para formar parte de un Tribunal de Oposiciones para Jueces. Tampoco de ningún opositor en las mismas circunstancias. Menos aún que se nombrara para el Tribunal o se admitiera a examen a alguien discrepante