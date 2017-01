La oposición pone como exigencia en el pacto educativo que Religión no cuente para nota

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que la materia no puede seguir computando en el expediente, como introdujo el PP en la Lomce. Los 'populares' no aclaran si comulgarán o no las exigencias de los obispos: mantener blindada la materia y la selección de los docentes sin oposición. El ministro se reunió en noviembre con la Conferencia Episcopal para sondear su postura de cara a las negociaciones políticas y volverá a hacerlo en febrero