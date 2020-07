La oposición eslovaca presentará una moción de censura contra el primer ministro por el plagio de su tesis

La oposición Eslovaca presentará una moción de censura contra el primer ministro, Igor Matovic, por el escándalo del plagio de su tesina. Matovic descartó dimitir pese a los errores en la redacción que ha reconocido. "Si fue así, robé algo que no era mío, así que en este sentido soy un ladrón y eso es triste", dijo Matovic, que se disculpó ante "los estudiantes honrados". "Le hemos dado suficiente tiempo para que dimita" "El jefe del Gobierno eslovaco no puede ser un ladrón y un mentiroso" ha indicado el ex primer ministro Peter Pellegrini.