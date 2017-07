Las opiniones más explosivas de Scaramucci sobre sus colegas de la Casa Blanca

Anthony Scaramucci, el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca sacó el lanzallamas durante una conversación que tuvo con el periodista de la revista New Yorker Ryan Lizza publicada este jueves en la que casi no dejó títere con cabeza. "No soy Steve Bannon, no estoy tratando de chupar mi propia polla". Priebus: "Es un jodido paranoide, esquizofrénico". Imitándolo dijo, "Oh Bill Shine viene a cenar. Déjame filtrar la jodida cosa para impedir que disfruten del mismo modo que impedí que Scaramucci disfrutara durante seis meses" .