Opinión de neurobiólogo sobre los diferentes sexos y los principios de la biología

Ante la duda solo tenéis que ver que en otras sociedades no occidentalizadas y blancas existen géneros diferentes (que con el colonialismo nos hemos encargado de enterrar). Me encanta el argumento de XX y XY como máxima de la biología porque implica que no tienen ni idea de la complejidad que hay en la determinación del fenotipo sexual. ¿Sabéis que hay personas XX con fenotipo de varón por completo? ¿Y las hembras humanas XY totalmente sanas? WOW.