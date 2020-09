Mi opinion NEGATIVA sobre el master de TRAFFICKER de Roberto Gamboa

Opinión personal NEGATIVA de Roberto Gamboa y el máster de Trafficker digital. ¿Por qué parece que no hay ninguna en internet? Respuesta rápida: porque el mismo Roberto Gamboa manda borrar toda opinión que indique que es un estafador, o que sencillamente no le gusta. Sí, ha descubierto un nuevo hobby: le gusta practicar el borrado de huella digital. Lo hace a diario en las redes sociales de su propio perfil y el del Instituto (que no existe), pero además borra lo que no es suyo. Aquí tienes sólo algunos ejemplos recientes.