Operación Triunfo: estafa en la escuela Hogwarts de corrección política  

Fragmentos viralizados de la charla de Anna Pacheco en Operación Triunfo han puesto a la derecha a echar espuma por la boca. No es que me extrañe: tuve la misma reacción tras una hora espesa de charla, pero no por los mismos motivos. La razón por la que varios dirigentes políticos se han pronunciado escandalizados como adolescentes son las alusiones, directas o veladas, de Pacheco a sus partidos. En Twitter se llega a pedir el cierre de TVE con la tradicional costumbre de no exagerar nunca nada que tienen los usuarios de esta red antisocial.