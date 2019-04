Operación Gladio: entre el Vaticano, la CIA y la Mafia [ENG]

La mañana del 2 de agosto de 1980 una explosión destrozó la sala de espera principal de la estación de trenes de Bolonia. Ochenta y cinco personas murieron y cientos resultaron heridas. Aunque al principio la culpa se atribuyó las Brigadas Rojas, pronto se supo que el ataque se originó dentro del "estado profundo" del propio gobierno italiano. Resumen del libro de Paul L. Williams Operation Gladio: The Unholy Alliance between the Vatican, the CIA, and the Mafia