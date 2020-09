“La Operación CaixaBank-Bankia es la unión de dos guisantes en una vaina” (ENG)

“La concentración de entidades es un mantra del BCE y de la EBA. Para mí no es evidente que la reducción de costes -lentos y caros- vaya a hacer aparecer rentabilidad donde no la hay. Caixabank y Bankia son el resultado de varias fusiones y adquisiciones importantes de la ronda de 2009. Por tanto, no han superado sus dificultades ”, afirmó Santiago Fernández Valbuena, presidente de Aedas Homes, vicepresidente de EBN Bank y director de Ferrovial. También cree que “la prueba importante sería la de las fusiones transfronterizas...