La OpenID Fundation publica una carta abierta para Apple exponiendo los riesgos de seguridad de 'Sign In with Apple'

En una carta pública firmada por el presidente de la organización a Craig Federighi, actual vicepresidente de ingeniería de software en Apple, OpenID expone su punto de vista sobre los principales compromisos de 'Sign in with Apple'. La fundación agradece a Apple que se hayan basado en OpenID Connect para crear su propio método de seguridad, pero indican asimismo que las diferencias entre 'Sign In with Apple' y OpenID suponen, por un lado, mayores riesgos de seguridad y privacidad, así como la limitación a la hora de acceder a los sitios web...