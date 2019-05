El buque de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms ha logrado atracar este jueves en el puerto de Mitilini, en la isla de Lesbos, en Grecia. El barco, cargado de ayuda humanitaria, llevaba desde el pasado viernes esperando autorización para desembarcar. “La autoridad portuaria no mostraba la voluntad de querer dejarnos pasar y no nos decía el motivo, pasados unos días nos comunicaron que debíamos completar unos documentos”.