ONU condena a España por declarar como adultos a dos menores migrantes y dejarlos en desamparo

El Comité de la ONU considera que el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido "no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención" y por tanto España violó los artículos 3 y 12 de la Convención al no tomar como consideración primordial el interés superior del niño durante el procedimiento y ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano y no habiendo sido asistido por ningún tutor ni representante.