La ONU calcula unos 20.000 muertos por la represión en Irán

La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas en Irán a lo largo de este mes "ha sido enorme, de miles de personas", pero es difícil verificar las informaciones que llegan desde el país dadas las restricciones continuas sobre el terreno, indicó este sábado a EFE una portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mai Sato. "Es imperativo garantizar investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos, y que se lleven a cabo de acuerdo con las normas...
"La relatora especial de la ONU para Irán, la japonesa Mai Sato, ha señalado a medios estadounidenses que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras siguen siendo difíciles de corroborar."
No sé cómo juzgar ese titular, si sensacionalista o bulo
Seguramente...
¿Esas normas de las que me habla se encuentran entre nosotros? ¿Y son estas normas las mismas que no aplican para eeuu, israel u otros miembros del mundo libre?