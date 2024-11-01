La ONU afea a España la falta de investigación de los crímenes del franquismo: "Incumple sus obligaciones"

Cuatro relatores de Naciones Unidas dirigen al Gobierno una declaración conjunta en la que recuerdan que el derecho internacional "no permite" la aplicación de plazos de prescripción o amnistías a este tipo de casos.
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Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad
Que se lo expliquen al facherío, "la guerra que todos perdimos" que decían algunos.
Para todo lo demás, atado y bien atado.