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La ONU afea a España la falta de investigación de los crímenes del franquismo: "Incumple sus obligaciones"

La ONU afea a España la falta de investigación de los crímenes del franquismo: "Incumple sus obligaciones"

Cuatro relatores de Naciones Unidas dirigen al Gobierno una declaración conjunta en la que recuerdan que el derecho internacional "no permite" la aplicación de plazos de prescripción o amnistías a este tipo de casos.

| etiquetas: onu , españa , crímenes franquismo
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7 comentarios
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad

Que se lo expliquen al facherío, "la guerra que todos perdimos" que decían algunos.
3 K 57
Dene #2 Dene
La ley de amnistia española incumple todas las convenciones de la onu sobre crimenes de lesa humanidad... pero aqui seguimos pagando la ceguera de la "modelica transicion"...
3 K 56
makinavaja #5 makinavaja
#2 Como quien oye llover... da igual...
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Andreham #1 Andreham
Siendo justos ,está la ONU para afear que no se investiguen delitos :troll:

Para todo lo demás, atado y bien atado.
3 K 43
duende #7 duende
Errónea, que cuatro relatores de Naciones Unidas afeen algo no es lo mismo que La ONU afee algo.
1 K 23
#6 omega7767
si solo fuera la falta de investigación de crímenes del franquismo
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#4 harverto
Están el PP y el PSOE para rebelarse contra el todo atado y bien atado...
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menéame