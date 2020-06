Son dos de las aficiones más extendidas del mundo. Ahora que la desescalada nos empieza a devolver a cuentagotas el ocio que el coronavirus nos arrebató de un plumazo, hemos recopilado once historias curiosas que unen al deporte rey y al rock, dejando de lado a Julio Iglesias, Pignoise, el ‘You’ll never walk alone’ y el ‘We are the champions’ y adentrándonos en otras menos conocidas.