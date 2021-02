Once consejeros de la gran banca acumulan ya casi 150 millones en sus planes de pensiones

Hay consejeros de la gran banca a los que sus entidades les tienen preparada una jubilación de oro. No son muchos (once), pero suman cantidades importantes. A 31 de diciembre pasado, en concreto, sus planes de pensiones rondaban los 150 millones de euros. No se incluye ahí la cifra correspondiente a Bankinter, que aún no ha presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su informe sobre gobierno corporativo relativo a 2020.