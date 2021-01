La OMS recomienda no mezclar dosis de distintas vacunas anticovid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy que las personas que sean vacunadas contra la covid-19 reciban las dosis de la misma fabricante, y que por tanto si reciben primero una de la desarrollada por Pfizer-BioNTech la segunda también sea de esa farmacéutica. "Podría haber ciertas consideraciones prácticas, en algunos países en los que no quedara otra opción sería mejor vacunarse con dos productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos", señaló la directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brian