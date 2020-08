La OMS justifica las restricciones para viajar a España por la gestión de los rebrotes

Las restricciones que imponen ciertos países para viajar a España se debe a que no está clara la política de gestión de los rebrotes. Así lo ha dado a entender este martes el asesor del director general de la OMS, Bruce Aylward. «Nuestra posición es que se necesita saber quién está infectado, asegurarse de que esas personas son aisladas y que sus contactos son identificados y cumplen la cuarentena. La razón por la que los países están dictando restricciones de viaje es porque no saben si esto se cumple y no son capaces de manejar ese riesgo»